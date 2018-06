Das Gedächtnis Deutschlands

Debatte über Sinn und Unsinn

Drei Millionen Euro kostet das Gedächtnis tief im Berg jedes Jahr den Steuerzahler. Über dessen Sinn und Unsinn ist in der Vergangenheit schon viel gestritten worden. "In Friedenszeiten wird häufig nach der Notwendigkeit gefragt", sagt Suntrup.



Seitdem 2009 das Kölner Stadtarchiv eingestürzt ist, hat sich die Debatte jedoch beruhigt. Damals schien der Ernstfall für den Barbarastollen gekommen. Weil das Stadtarchiv jedoch eigene Sicherheitskopien angefertigt hatte, konnten die Filme letztlich im Berg bleiben.



Fälle wie dieser oder der verheerende Brand in der Herzogin- Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, bei der zahlreiche historische Dokumente zerstört wurden, aber zeigen: Deutschlands kulturelles Gedächtnis hat seine Berechtigung.