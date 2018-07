Das Biberacher-Schützenfest-ABC

L wie Lied

„Rund um mich her“ heißt das feierliche Schützenlied. Nicht ganz so bekannt, aber mit Sicherheit jedem Biberacher ein Begriff, ist der Biberacher Schützen-Marsch.



Liedtext:

Wenn Menschen in den Straßen stehen

im allerschönsten Festtagskleid

und möchten gern den Festzug sehen,

ja dann ist wieder Schützenzeit.



Eine Rose am Revers

singen wir „rund um mich her“.

Wir lieben Trommeln und Glockengeläut

in der schönsten Jahreszeit.



Wenn Biberacher Fahnen wehen,

kommt jeder Biber gern nach Haus’.

Er freut sich auf ein Wiedersehen,

er hält’s nicht in der Ferne aus.



