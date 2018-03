Die Fleischwölfe - Die Nationalmannschaft der Metzger

Werner Braun

Werner Braun, der stellvertretende bayerische Landesinnungsmeister, führt voller Stolz durch die Reihen der mit Fleisch beschäftigten Spitzenathleten. Er ist so eine Art Teamchef, ein Beckenbauer der Fleischermotivation. „Die Juroren in Belfast bewerten die Arbeitsweise, die Sauberkeit, die Wertschöpfung und die Zeit“, erklärt der stämmige Mann in Weiß. Darüber hinaus können sich die Teilnehmer in Einzelwertungen hervortun – zum Beispiel in der Disziplin „Auslösen“.