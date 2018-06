Hexenwahn im Süden

Hexenwahn

1484: Die systematische Hexenverfolgung in Europa nimmt ihren Lauf. Sie betrifft auch und gerade das gesamte Bistum Konstanz, das man in etwa mit dem heutigen Gebiet Baden-Württemberg gleichsetzen kann. Mindestens 48 Frauen sterben in dieser Zeit bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen.



Was die Menschen in Oberschwaben und am Bodensee dazu gebracht hat, ihre Mitmenschen zu verraten, zu foltern und zu verbrennen, zeigt diese multimediale Reportage.