Innsbruck - Die Wiege der Weltmeister

Weltrangliste

Die International Federation of Sport Climbing (IFSC) schreibt die Weltrangliste der Sportkletterer in mehrere Disziplinen jährlich aus.



Der Österreicher Jakob Schubert führte Weltrangliste 2011 und 2014 in der Disziplin Vorstieg an. In den vergangenen zehn Jahren schafften es nur zwei Deutsche in die Top Ten: Thomas Tauporn und Sebastian Halenke.

Einer deutsche Frau blieb in den vergangenen zehn Jahren in der Disziplin Vorstieg der Einstieg in die Top Ten der IFSC Weltrangliste verwehrt.



Besonders häufig sind Kletterer aus Frankreich, Österreich und Slowenien in der Weltrangliste vertreten.