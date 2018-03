Musikwoche Ravensburg Bandporträts

Junge Musiker treten in Ravensburg auf Die SZ stellt die Newcomer der Musikwoche vor

Ravensburg (ara/sz/chi) - Jungen Musikern und Bands aus der Region ein Sprungbrett bieten: Mit diesem Ziel ist die Ravensburger Musikwoche entstanden. Von Montag, 2. April, bis Freitag, 7. April, haben diese Chance D.A.R.I.O. mit Rap und Hip-Hop aus Lindau, Generation Polaroid mit Singer/Songwriter-Pop-Rock aus Wangen, The Sound Monkeys mit poppigem Garage-Punk aus Konstanz und Voltkid mit Alternativ-Deutschrock aus Bad Waldsee. Was sie in einer Woche gelernt haben, zeigen sie zum Höhepunkt der Musikwoche – dem Newcomer Festival im Konzerthaus Ravensburg, am Freitag, 6. April, ab 20 Uhr. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die teilnehmenden Bands vor.



Im Anschluss an das Konzert der vier Newcomer gibt es in diesem Jahr eine „Zehn Jahre Musikwoche Party“ mit DJ Neexus, moderiert wird das Newcomer Festival von „To Flyer“, beide haben auch schon an der Musikwoche teilgenommen.