Pablo Escobars langer Schatten

Medellíns geheimer Touristenmagnet

Escobars Grab hingegen sucht man vergebens in den Hochglanz-Broschüren der Stadt. Südlich von Medellín in Itagüí gelegen, zieht es bis heute alte Weggefährten und Touristen an. Täglich liegen hier frische Blumen. Ihren Teil dazu beigetragen haben dürfte die US-Serie „Narcos“: In 20 Episoden erzählt sie vom Aufstieg und Fall des Drogenbarons.



„Die Serie ist eine Katastrophe. Wir arbeiten seit Jahren an einem neuen Image – und dann kommt so was“, klagt ein Mitarbeiter der städtischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit (ACI). Beim Stichwort Itagüí spricht man dort viel lieber über die gleichnamige Metrostation. Oder die Kläranlage nicht weit von hier.