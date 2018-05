Unterführung Langenweg Lindau Immer wieder Thema im Stadtrat

Der Lindauer Stadtrat traf 1993 einen Grundsatzbeschluss zur Beseitigung der Bahnübergänge am Langenweg und an der Bregenzer Straße.



Doch auch jetzt war es noch ein langer Weg bis zum Baubeginn. Es gab Diskussionen um verschiedene Planungsvarianten, Kosten und Fördermittel. Ende der 1990er-Jahre verstärkte sich die grundsätzliche Diskussion über die Zukunft des Bahnknotens Lindau, nachdem die Deutsche Bahn AG vorgeschlagen hatte, den Inselbahnhof aufzugeben und einen neuen Hauptbahnhof in Reutin zu bauen.



Nachdem dann aber die Grundsatzentscheidung für die so genannte „Zwei-Bahnhofs-Lösung“ getroffen worden war, gab es auch für den Langenweg Planungssicherheit.