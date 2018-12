Ein Jahr nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Waldburg

Josef Wund: Mitten aus dem Leben gerissen

Die Freunde vom Kegler-Stammtisch warten an diesem Abend vergeblich in der Friedrichshafener VfB-Gaststätte. Josef Wund wollte etwas später dazustoßen, nachdem er von einer Geschäftsreise kommend auf dem Bodensee-Airport gelandet war. Doch das Flugzeug kommt in Friedrichshafen niemals an.

Auch im Alter von 79 Jahren stand der „Bäderkönig“ mitten im Schaffen. Badeparadiese in Erding - der größten Therme der Welt-, Bad Wörishofen, Titisee-Neustadt, Sinsheim, Euskirchen oder Bukarest sind von ihm gebaut worden. Aktuell arbeitete er an einem Projekt im hessischen Bad Vilbel. Zu Wunds Firmengruppe gehören 50 Unternehmen.

In seiner Stadt Friedrichshafen hatte der gebürtige Mariabrunner die früheren Messehallen gebaut. Die heutige ZF-Arena war sein Werk und zur damaligen Zeit mit dem geschwungenen Dach ein Highlight. Vielbeachtet war der Bau des deutschen Pavillons für die Expo 2000 in Hannover.

Wund baute nicht nur in eigener Regie, er streckte auch die Kosten vor. Bundesweit hat er Industriebauten verwirklicht. Zudem errichtete er 31 Tennishallen und 13 Krankenhäuser. Sein Credo: In Deutschland wird zu teuer gebaut.

In Lindau hatte Wund seinen Firmensitz für sein Erdinger Badeparadies. Auf der Lindauer Insel besaß er neben der Klinik von Werner Mang eine Penthouse-Wohnung, in der er aber nicht wohnte. Mit dem Stadtrat der Inselstadt lag er zuletzt über Kreuz, nachdem dieser seine Pläne für ein Kongresszentrum ignoriert hatte.

Wund zog sich in Lindau auch aus den Plänen für den Bau einer Therme zurück, für die er die Idee eingebracht hatte.

Josef Wund war ein Visionär, ein harter Arbeiter, der sich selbst mit 79 Jahren nicht zurückgelehnt hat.

Mit seiner Josef-Wund-Stiftung hat er verfügt, dass jedes Jahr begabte junge Menschen am jeweiligen Sitz seiner Firmen mit einer zweistelligen Millionensumme gefördert werden.



